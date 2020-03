Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravarii epidemiei de coronavirus, amplificand temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, transmite Reuters. Producatorii majori…

- Pretul petrolului s-a prabusit, dupa ce Arabia Saudita a inceput un razboi al prețurilor cu Rusia. Este cea mai mare scadere de la declanșarea razboiului din Golf incoace Pretul petrolului s-a prabusit luni cu aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al…

- Investitorii sunt tot mai ingrijorati ca virusul s-a extins din China in alte 50 de tari. Pretul petrolului american West Texas Intermediate a inchis vineri in scadere cu 4,9-, la 44,76 de dolari pe baril, iar pe ansamblul saptamanii s-a contractat cu circa 16-, cel mai amplu declin inregistrat dupa…

- Pretul petrolului a ajuns, vineri, la cel mai mic nivel din primavara anului 2016 incoace pe fondul epidemiei de coronavirus "COVID-19", un baril West Texas Intermediate (WTI) fiind cotat la putin peste 45 de dolari, iar un baril Brent in jurul cifrei de 50 de dolari, anunta b1.

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1%, in urma sutelor de cazuri noi de coronavirus raportate in Asia, Europa si Orientul Mijlociu, care au provocat temeri ca cererea va scadea, in timp ce stocurile din Statele Unite au crescut, relateaza Reuters.Citește și: S-a gasit un tratament…

- Cotatia petrolului Brent a scazut cu 1,7-, la 54,01 dolari pe baril, iar pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata maericana, a coborat cu 1,1-, la 49,37 dolari pe baril. "Este inca vorba despre virus", a declarat Bob Yawger, director pentru contracte de energie la banca…

- Preturile petrolului au scazut luni la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea si a provocat asteptari privind noi reduceri ale productiei de catre OPEC si aliatii organizatiei, intre care si Rusia, transmite Reuters, conform news.ro.Cotatia…

- Cotatia petrolului Brent a scazut cu 2,17 dolari, respectiv cu 3,8-, la 54,45 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din iunie 2019. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 1,45 dolari, la 50,12 dolari pe baril, atingand un minim al sedintei de 49,91 dolari pe baril, de asemenea…