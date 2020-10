Pretul petrolului continua sa scada din cauza pandemiei COVID-19 Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.



Statele Unite au raportat cel mai mare numar de infectii cu nou coronavirus pe parcursul a doua zile, pana sambata, in timp ce in Franta numarul cazurilor noi a atins duminica un nivel record de peste 50.000 de cazuri, iar luni au fost inregistrate cele mai multe internari noi pentru Covid-19 dupa data de 2 aprilie.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au raportat cel mai mare numar de infectii cu nou coronavirus pe parcursul a doua zile, pana sambata, in timp ce in Franta numarul cazurilor noi a atins duminica un nivel record de peste 50.000 de cazuri, iar luni au fost inregistrate cele mai multe internari noi pentru Covid-19 dupa data…

- Romanii sunt printre cei mai expusi la saracie si excluziune sociala din Uniunea Europeana. Mai mult de o treime dintre cetateni. Tara noastra este pe locul al doilea in acest clasament, care este condus de Bulgaria. In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie…

- Pretul petrolului a scazut din nou, miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, deoarece sporirea cazurilor de Covid-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania submineaza sperantele unei redresari solide a cererii de titei pe plan global si a cresterii activitatii economice, transmite…

- Pretul petrolului a scazut din nou miercuri dupa declinul accentuat din sesiunea precedenta, pe fondul cresterii cazurilor COVID-19 in unele tari precum SUA, India, Marea Britanie si Spania, care a subminat sperantele unei redresari constante a cererii globale, relateaza Reuters.Cotatia futures…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiesti, ca Romaniei ii revin aproximativ 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 din prima transa, de acestea urmand sa beneficieze persoanele vulnerabile si categoriile profesionale. "Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate…

- Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, se arata ingrijorat de noile manifestari provocate de infectia cu noul coronavirus. Medicul atrage atentia ca au aparut simptomatologii neuropsihiatrice care pana acum nu erau evidentiate la pacientii COVID. Acestia au tulburari…

- Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,6-, la 45,13 dolari pe baril. Cotatia petrolului american West Texas Intermediate a avansat cu 1,1-, la 42,14 dolari pe baril. Ambele contracte au crescut pe parcursul sedintei de tranzactionare cu peste 4-. Stocurile de petrol din SUA au scazut cu 7,4 milioane de…

- Pretul petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, respectiv cu 0,6%, la 44,43 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa data de 6 martie. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu 69 de centi, sau cu 1,7%, la 41,70 dolari pe baril, cel mai…