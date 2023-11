Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din zonele de munte vor fi primii care vor fi ajutați de stat sa iși cumpere sobe eficiente energetic. Programul prin care Ministerul Mediului vrea sa ofere sprijin financiar pentru cumpararea unor sobe eficiente energetic va fi lansat la sfarșitul acestui an. Regulile urmeaza sa fie anuntate…

- Cum orașele in ultima vreme au devenit din ce in ce mai populate, iar stresul urban iși spune cuvantul, se constata o migrare spre zonele mai liniștite. Multe persoane prefera sa iși construiasca case in afara aglomerarilor citadine. Construcțiile de case au devenit din ce in ce mai solicitate, deoarece…

- Statul roman va acorda anual Mitropoliei Basarabiei un sprijin financiar de 2.000.000 de euro, potrivit unui proiect de lege adoptat astazi de Camera Deputatilor. Sumele sunt destinate restaurarii si conservarii bunurilor din patrimoniul imobil si mobil, intretinerii si functionarii centrelor eparhiale…

- Razboi in Ucraina, ziua 598. Ministrul de Finanțe al Ucrainei spune ca partenerii țarii ofera mai greu sprijin financiar, pentru ca „ei ar dori sa uite de razboi”, in contextul creșterii tensiunilor geopolitice.

- Autoritațile au extins lista de beneficiari care pot solicita sprijin financiar prin Programul Național de Dezvoltare și Susținere a Industriei Alimentare - INVESTALIM, care urmarește construirea de noi fabrici de alimente, relateaza Rador Radio RamaniaPrintr-un amendament adoptat de Senat, in calitate…

- UE va ajuta mai multe familii vulnerabile din Moldova sa-și schimbe electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic și sa-și reduca facturile la caldura și apa calda. Despre acest lucru a anunțat Misiunea Permanenta a UE in Moldova, menționind ca Programul Rabla Electrocasnice ofera vouchere pentru…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, i-a transmis sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, ca autoritatile din acest stat sunt gata sa ofere sprijin pentru ranitii in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia.”Excelenta Sa, Dl Reuven Azar, Ambasadorul…

- Saptamana trecuta, sindicaliștii ce reprezinta angajații din domeniul Finanțelor au anunțat ca nu vor sa renunțe la sporurile de condiții vatamatoare deoarece lucreaza pe calculatoare invechite care produc radiații. Dar oare chiar exista vreun risc sau oferirea unui astfel de spor reprezinta o practica…