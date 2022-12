Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut puternic in aceasta dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite…

- Prețul futures pe gaz pe hub-ul olandez TTF scade cu 6,5% in timpul tranzacționarii pe 17 noiembrie, la sub 1.100 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei. Pe 16 noiembrie, prețul futures a scazut și el cu aproape 9 la suta. Aceasta tendința este observata pe fondul prognozelor pentru pastrarea…

- Gazele naturale au devenit atat de ieftine incat unele centrale electrice din Europa au inceput sa foloseasca din nou acest tip combustibil, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data dupa luna iunie, in contextul in care temperaturile neobisnuit de mari pentru aceasta perioada si livrarile consistente au redus ingrijorarile referitoare la aparitia…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite publicația

- P​retul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai redus nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut pentru a treia zi, dupa ce Comisia Europeana a insistat cu interventiile pe piata pentru a atenua efectele celei mai grave crize energetice din ultimele decenii, transmite Bloomberg.