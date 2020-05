Stiri pe aceeasi tema

- In pietele din Bucuresti au aparut ciresele, care sunt cele mai scumpe fructe din tara. Ciresele din strainatate costa 150 de lei kilogramul intr-o piata aflata intr-un cartier exclusivist din Capitala, iar cele mai ieftine cirese de import se vand cu 80 de lei kilogramul, in Piata Floreasca.Cireșele…

- Ca in fiecare an, in aceasta perioada, primele cireșe se vand la prețuri prohibitive, mult peste posibilitațile material ale multora dintre romani. Un kilogram de fructe costa 150 de lei in piața Baneasa. Prețul este mai mic in Piața Floreasca, un kilogram de cireșe de import fiind scos la vanzare cu…

- Ciresele au inceput sa apara in pietele din Bucuresti, iar pretul acestora le fac cele mai scumpe fructe. Preturile pentru un kilogram de cirese de import variaza intre 80 de lei si 150 de lei in pietele din nordul Bucurestiului.Cireșele costa in unele piețe din Capitala cat opt kilograme de carne de…

- Cireșele care sunt vandute in pietele din Romania vin de obicei din Grecia. In acest moment, cireșele romanești se afla in faza de coacere și abia in perioada urmatoare vor aparea pe piața. Prețurile ridicate la care se vand cireșele șunt de obicei ținta multor glume care mai de care mai amuzante.…

- Inca un buzoian a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, cu domiciliul in judetul Buzau, dar care este medic rezident la un spital din Capitala. Pacienta se afla in prezent internata intr-un spital din Capitala. Astfel, numarul cazurilor din dreptul judetului…

- In Bacau, unul dintre orașele cu cei mai ieftini carburanți, prețul benzinei a coborat in stațiile Petrom la 4,28 lei/l, iar cel al motorinei a ajuns la 4,51 lei/l, conform datelor analizate de Profit.ro. In stațiile Lukoil din aceeași localitate, un litru de benzina se comercializa miercuri cu 4,34…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Ludovic Orban o fi scapat de coronavirus, dar de virusul urii este intratabil. Ura lui, a lui Iohannis și a talibanilor liberali impotriva PSD a reizbucnit cu furie cand au aflat ca ministrul Costache s-a referit laudativ, miercuri seara, la programul conceput de Institutul…

- Un plin de benzina de 40 de litri a ajuns in acest moment sa coste sub 200 de lei, iar Romania are cei mai ieftini carburanti din UE, conform agentiei Mediafax.Scaderea cotatiilor petrolului este vizibila si la pompa, unde pretul benzinei a scazut saptamana asta la 4,7 lei pe litru in Bucuresti. Motorina…