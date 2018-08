Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe bursa de profil OPCOM a fost in continua crestere in aceasta luna, ajungand ca electricitatea cu livrare marti, 21 august, sa coste de doua ori mai mult decat la inceputul lunii august, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.

- Pretul energiei electrice pe bursa de profil OPCOM a fost in continua crestere in aceasta luna, ajungand ca electricitatea cu livrare marti, 21 august, sa coste de doua ori mai mult decat la inceputul lunii august, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.

- Prețul energiei electrice pe bursa a inregistrat, joi, o valoare cu aproape 50% mai mare decat in urma cu doua saptamani. Presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania, Ion...

- Romania a exportat electricitate aproape in fiecare moment al lunii iulie, ca urmare a consumului relativ scazut, dar si a pretului mai mare din tarile vecine, arata datele OPCOM si Transelectrica.Astfel, cea mai mare cantitate exportata a fost de 1.164 MW, pe data de 8 iulie la ora 7:00. In rest,…

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania a fost ieri cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM și preluate de Agerpres. Astfel, pretul pe piata…

- Astfel, pretul pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare) din Romania a avut o medie de 40,95 euro pe MWh la nivelul intregii zile. Spre comparatie, pe piata din Ungaria, pretul a fost de 55,84 euro pe MWh, in Slovacia - 55,57 euro pe MWh, iar in Cehia tot 55,57 euro pe MWh. In orele de varf de…

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania este marti cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM. Astfel, preţul pe piaţa spot (Piaţa…

- Antreprenorii, mai mult decât oricare alt grup profesional, trebuie sa fie conștienți de faptul ca suntem în pragul erei revoluției digitale, când informația este noua moneda. Suntem din ce în ce mai dependenți de securitatea datelor noastre. De asemenea, dupa cum arata "Cyber…