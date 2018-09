Prețul energiei electrice, o oală sub presiune. MWh, peste 100 de euro Comparativ cu luna august 2017, pretul pe piata spot (sau Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a fost in scadere cu 6%, potrivit Agerpres.ro . Pentru intervalul orar de varf (9:00 - 20:00), pretul mediu a fost de 270 de lei pe MWh, de asemenea mai mare cu 33% fata de luna precedenta, iar pretul mediu in celelalte intervale orare a fost de 215 lei pe MWh, in crestere cu 34%. Pe PZU s-a tranzactionat in august 2018 o cantitate de energie de 1,8 milioane de MWh, echivalentul a 39% din consumul total. De asemenea, valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 447 de milioane de lei (96 de milioane de euro).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu al energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a fost de 242 de lei pe MWh in luna august a acestui an, mai mare cu 33% fata de iulie, iar trendul a continuat sa fie crescator si in prima parte a lunii septembrie, potrivit datelor disponibile pe site-ul operatorului bursier, scrie Agerpres.…

- Profitul obtinut la sase luni reprezinta 83% din profitul net consolidat bugetat pentru anul 2018. “Este de remarcat imbunatatirea semnificativa a rezultatelor financiare inregistrate de Grupul Electrica in primele sase luni ale acestui an. Daca in perioada similara a anului trecut resimteam in…

- Grupul Electrica a obtinut in primul semestru al anului 2018 un profit net consolidat de 210 milioane lei, in crestere cu 201,5 milioane lei fata de primul semestru din 2017 si o realizare de 83% din profitul net consolidat bugetat pentru anul 2018, arata un comunicat transmis marti de companie.…

- Grupul Electrica a obținut in S1 2018 un profit net consolidat de 210 milioane lei, ceea ce reprezinta o creștere cu 201,5 milioane lei fața de S1 2017 și o realizare de 83% din profitul net consolidat bugetat pentru anul 2018. Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica in S1 2018 s-au ridicat…

- In luna iunie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4527 lei, cu 0,7% mai mare decat in luna mai 2018, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2721 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 17 lei …

- Astfel, pretul pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare) din Romania a avut o medie de 40,95 euro pe MWh la nivelul intregii zile. Spre comparatie, pe piata din Ungaria, pretul a fost de 55,84 euro pe MWh, in Slovacia - 55,57 euro pe MWh, iar in Cehia tot 55,57 euro pe MWh. In orele de varf de…

- CASTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST IN LUNA MAI 2018 DE 4494 LEI SI CEL NET DE 2704 LEI. In luna mai 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4494 lei, cu 0,4% mai mic decat in luna aprilie 2018. Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2704 lei, in scadere fata de luna…

- Semnalul ieftinirii energiei electrice in piata pentru ziua urmatoare a fost dat inca de saptamana trecuta, cand pretul mediu a avut a scadere de peste 11 procente prin comparatie cu saptamana anterioara, inregistrandu-se o medie de 216 lei/MWh. Asta in conditiile in care energia eoliana a avut o contributie…