- ”Avand in vedere faptul ca cresterea preturilor energiei se explica prin factori mondiali, trebuie sa fim extrem de prudenti inainte sa ne amestecam in structura pietelor energetice interne. Aceasta nu poate fi o solutie pentru amortizarea crizei actuale”, avertizeaza ei cu o zi inaintea unei reuniuni…

- No jab, no job! Lucratorii nevaccinați din Statele Unite se confrunta cu pierderea locurilor de munca pe masura ce mandatele de inoculare curața terenul. Tot mai multe state, orașe și companii importante incep sa aplice vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19. Prețul e mare, angajații iși pierd painea…

- Ex-premierul Ion Chicu a sugerat ca Republica Moldova va primi gaze mai ieftine din Rusia numai daca tara va ceda ceva in favoarea Moscovei. Fostul prim-ministru e de parere ca Moldova nu prea are ce oferi Rusiei din ceea cu ce ar fi de acord Uniunea Europeana.

- Prețul gazelor pe piața futures europeana a atins marți un alt nivel istoric, depașind pragul de 620 dolari per o mie metri cubi. Acest lucru rezulta din datele prezentate de bursa, relateaza Noi.md. La momentul deschiderii bursei, prețul futures a fost de 598 dolari SUA, pe parcursul zilei acesta a…

- Pe piața libera a energiei electrice consumatorii trebuie sa incheie contracte pe termen limitat cu furnizorii. La fel ca in cazul abonamentelor de telefonie mobila spre exemplu, unde la fiecare 12 sau 24 de luni se reface contractul. De regula, operatorii de telefonie mobila fac oferte mai bune la…

- Electricitatea s-a scumpit amețitor pentru cei care nu și-au schimbat contractele de furnizare și nu exista vreo certitudine ca maririle de prețuri s-au oprit. Iata cateva strategii pentru a mai atenua din șoc in viitor. Energia electrica s-a scumpit, in medie, cu 23% in prima jumatatea de an potrivit…

- Edilul capitalei Ion Ceban a anunțat despre o posibila schimbare in procesul de licitații publice, in cadrul emisiunii Moldova in Direct de la M1 . Aceasta inițiativa va soluționa problema lucrarilor nefinalizate din oraș, a precizat Ceban.

- Piata petrolului a avut o evolutie ascendenta in prima jumatate a anului 2021, dar a scazut cu circa 15% de la inceputul lunii iulie. Valul recent al infectiilor de coronavirus la nivel mondial a redus calatoriile globale si pune in pericol activitatile economice, chiar in perioada in care marii producatori…