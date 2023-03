Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Sharon Stone declara ca scena celebra din „Basic Instinct” in care pune picior peste picior a dus la pierderea custodiei fiului sau dupa ce judecatorul de la procesul de divorț din 2004 l-a intrebat pe copilul ei de 4 ani daca știa ca mama sa face

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost prins cu permisul de conducere fals și s-a ales cu un dosar penal, in urma savarșirii mai multor infracțiuni. Prețul pentru emiterea unui document fals a fost de 4.000 de euro.

- Potrivit Romsilva, fata de licitatia principala organizata in anul 2022, procentul de adjudecare raportat la volumul oferit a fost cu 6% mai mare. ”Licitatia principala s-a derulat in lunile noiembrie si decembrie, la nivelul directiilor silvice, prin intermediul platformei electronice de licitatii,…

- Un ton roșu de 212 kilograme a fost vandut joi cu 36,04 milioane de yeni (273.000 de dolari) la licitația de Anul Nou de la piața de pește Toyosu din Tokyo, Japonia. Prețul este mai mult decat dublu fața de cel platit anul trecut, informeaza Japan Times . Prețul platit pentru peștele de 212 kilograme…

- Ungaria a platit in octombrie 2G22 cu 8% mai mult pentru gazele din Rusia fata de cat ar fi costat acestea pe piata europeana, in pofida faptului ca Moscova a promis ca le va vinde Budapestei la o cincime din valoarea la care se tranzactioneaza in Europa, a anuntat marti… Citește articolul complet Presa…