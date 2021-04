Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia cuprului a ajuns, luni dimineata, la 9.650 de dolari pe tona la London Metal Exchange, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ca urmare a asteptarilor ca oferta va fi limitata pe masura ce revenirea economiei mondiale va lua viteza, relateaza Bloomberg, citat de Agerpres. In ultima perioada,…

- Cotatia cuprului a ajuns luni dimineata la 9.650 de dolari pe tona la London Metal Exchange, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ca urmare a asteptarilor ca oferta va fi limitata pe masura ce revenirea economiei mondiale va lua viteza, transmite Bloomberg.

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,04%, la 64,45 dolari pe baril, dupa un declin de 3,8% consemnat joi. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 3,89%, la 60,84 dolari pe baril. Joi, petrolul WTI a fost tranzactionat in declin cu 4,3%. Petrolul…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu circa 3%, atingand cele mai ridicate niveluri din peste un an, in urma unor date peste asteptari referitoare la piata muncii din Statele Unite si a deciziei OPEC si a aliatilor acesteia de a nu creste livrarile de titei in luna aprilie, transmite Reuters.…

- Cotatiile titeiului au fost sustinute si de nivelurile record atinse de indicii bursieri americani, pe fondul progreselor catre adoptarea unui nou pachet de masuri pentru sustinerea economiei SUA si a unui raport referitor la stabilizarea pietei muncii. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 0,9%, la 59,34…