Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea vadita a lui Tayyip Erdogan de Moscova, distantarea treptata a Turciei de Occident prin provocari continue lansate la adresa Greciei, a Ciprului, dar si a Europei, evolutiile din criza siriana, dar si peisajul tulbure dominant in Turcia dupa lovitura de stat creeaza noi date, potrivit Rador.

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…

- Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut, luni, adoptarea unor sanctiuni contra fostului cancelar german Gerhard Schroder pentru sprijinul acordat presedintelui rus Vladimir Putin, reales duminica pentru al patrulea mandat, relateaza luni cotidianul german Bild, citat de dpa. ''Este…

- Criza generata de incetarea mandatelor administratorilor Companiei de Apa s-a incheiat, dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta ordinara si a numit administratorii provizorii ai operatorului judetean de apa si canalizare, care vor ramane pe aceste functii pana la incheierea…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP, conform news.ro.”La aproape sase luni de la alegerile…

- Alexei Miler, președintele Consiliului de administrație al companiei rusești de energie „Gazprom”, a declarat ca necesitatea Uniunii Europene pentru gazul rusesc va crește in viitor. „Ponderea gazului rusesc pe piața europeana de astazi este cea mai mare din punct de vedere istoric - 34,7%. Aproape…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…