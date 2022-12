Prețul cerut pentru un Aro complet recondiționat: "Pentru cine cunoaște, asta este mașina de colecție" Mulți romani sunt interesați de achiziționarea unor mașini mai noi și performante atunci cand fac planuri sa schimbe autoturismul, insa unii sunt pasionați de mașinile vechi. Anunțul unui roman care vinde un ARO complet recondiționat a strans aproape 4.000 de aprecieri și sute de distribuiri. "Motor Andoria Euro 2 - 37.000 km - 15 000E negociabil Imobiliare Bucuresti - 0721759493 Recondiționat complet, bucși originale și multe altele. Acte la zi", a scris proprietarul in anunșul postat pe grupul Autovehivule romanești. "Foarte scump" In… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și-a anunțat fanii ca iși vinde mașina prin intermediul unul clip postat pe rețelele de socializare. Cantarețul a dat toate detaliile și deja pare ca au aparut primii doritori.

- Tanarul in varsta de 20 de ani care a furat un sac cu bani din mașina Poștei Romane ascunsese o parte din bani in soba din locuința sa din București. Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul din București,…

- Un accident rutier a avut loc vineri, 4 noiembrie, la ieșire din Targoviște. O mașina a plonjat intr-un șant de pe marginea drumului dupa ce s-a ciocnit cu o alta. Evenimentul a avut loc pe DN 72A Targoviște - Campulung.

- Daca guvernul PNL-PSD-UDMR nu vrea sa pastreze unitațile de producție din țara, se mobilizeaza romanii pentru a salva ce se mai poate. Reprezentanții unui grup de 400 de fermieri din Transilvania, organizați intr-o asociație condusa de fermierul sibian Teodor Aflat au reușit preluarea fabricii de…

- Fondatorul publicației „Decat o Revista” (DoR), Cristian Lupșa, a anunțat, marți, ca, dupa 13 ani de activitate, va disparea de la finalul acestui an din cauza problemelor financiare. Anunțul a fost facut intr-o scrisoare publica adresata cititorilor, preluat și de Pagina de Media. „Oricum as scrie…

- Din nou ninge ca-n povești in Romania! Exista o zona din țara unde s-a depus un strat gros de zapada. Anunțul a fost facut de Facebook DRDP Brașov, iar aceștia au postat și un videoclip in care se poate observa o mașina care dezapezește.

- Un deputat din Alba spune ca-și vinde o mașina, ca sa plateasca factura la curent. Care este suma și ce venituri are Deputatul Daniel Rusu, fost primar al comunei Șpring, spune ca vinde o mașina, ca sa poata achita factura primita la energie electrica. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook.…

- Prețul unui vot cumparat este acum de aproximativ 100 de leva (circa 50 de euro), a declarat pentru Nova TV secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia, Stanimir Stanev. La alegerile anterioare au fost menționate sume diferite, dar cel mai des a fost vehiculata suma…