Preţul certificatelor pentru carbon din UE a atins marţi 100 de euro, în premieră Contractul de referinta privind alocatia UE (EUA) a crescut la un maxim de 101,25 euro pe tona si se tranzactiona la 100,49 euro pe tona pana la 15:49 GMT. Contractele EUA sunt principala moneda folosita in Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al Uniunii Europene, care obliga producatorii, companiile electrice si companiile aeriene sa plateasca pentru fiecare tona de dioxid de carbon pe care o emit, ca parte a eforturilor blocului de a-si indeplini obiectivele climatice. Cu cat emitentii trebuie sa plateasca mai mult pentru permisele UE de carbon pentru a acoperi fiecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece tari, printre care si Romania, cer Uniunii Europene sa foloseasca instrumente comerciale, inclusiv blocarea accesului pe piata europeana, in cazul companiilor sau statelor care nu tin cont de sanctiunile impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei.

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele futures pentru aur din SUA…

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Romania era, anul trecut, de 7.601 euro, in crestere fata de unul de 7.163 de euro in 2020, potrivit datelor Eurostat. Comparativ, in Bulgaria un hectar de teren agricol costa 6.096 de euro, in Franța de 5.940 de euro, iar in Ungaria costa 5.187 de euro.…

- Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, conform datelor publicate miercuri de Eurostat și citate de Agerpres. Terenul arabil din Romania a crescut in 2021, iar prețul mediu pe hectar a ajuns la…

- Uniunea Europeana a ajuns miercuri la un acord privind legea care va majora pretul platit de companiile aeriene cand emit dioxid de carbon, ceea ce sporeste presiunile asupra sectorului de a renunta la combustibilii fosili, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UE a ajuns la un acord, miercuri, cu privire la o lege care sa taxeze suplimentar companiile aeriene pentru gazele cu efect de sera pe care le emit, presand și mai mult sectorul pentru a renunța la combustibilii fosili, potrivit Reuters . In prezent, companiile aeriene care efectueaza zboruri in Europa…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproape 3-, in urma declinului pietelor bursiere din SUA, dupa ce date din sectorul serviciilor din SUA au provocat temeri ca Rezerva Federala (Fed) ar putea continua inasprirea agresiva a politicii sale monetare, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul…

- Pretul petrolului a fost plafonat. Decizia au luat-o tarile din G7, impreuna cu Australia. Acestea au stabilit sa plafoneze pretul petrolului rusesc la 60 de dolari pe baril, dupa acordul la care au ajuns mai devreme cele 27 de tari ale Uniunii Europene. „G7 si Australia au ajuns la un consens cu privire…