Stiri pe aceeasi tema

- China detinea in noiembrie rezerve valutare de 3.117 miliarde de dolari. Cresterea este totusi sub cea anticipata de analisti, care se asteptau ca acestea sa ajunga la 3.154 de miliarde de dolari. Yuanul a urcat in decembrie cu 2,8% fata de dolari, care a scazut cu 2,3% fata de un cos de valute. China…

- Cresterea cotatiilor a fost limitata insa de ingrijorarile economice ale investitorilor. Scaderile mari ale preturilor petrolului din ultimele doua zile au fost cauzate de ingrijorarile legate de o recesiune globala, mai ales ca asteptarile economice pe termen scurt din cei doi mari consumatori de petrol…

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti, 3 ianuarie 2023, un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele…

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele futures pentru aur din SUA…

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele futures pentru aur din SUA…

- Contractele futures pentru aur din SUA au crescut cu 0,9%, la 1.842,80 dolari uncia. Preturile aurului au inregistrat o tendinta generala de crestere de la inceputul lunii noiembrie, deoarece turbulentele pietei, asteptarile crescande de recesiune si mai multe achizitii de aur efectuate de bancile centrale…

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare in martie au scazut cu 3,81 dolari, sau cu 4,4%, la 82,10 dolari pe baril, acesta fiind cel mai mare declin zilnic din mai mult de trei luni. Pretul titeiului american a scazut cu 3,33 dolari, pana la 76,93 dolari pe baril, sau cu 4,1%, cea mai mare…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore – SUA, UE si China – incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS. In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…