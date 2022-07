Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina sustine ca recastiga teren in regiunea Herson, in sud, care se afla in mainile rusilor de la inceputul invaziei, potrivit AFP, intr-un moment in care presedintele Volodimir Zelenski urmeaza sa se adreseze luni liderilor europeni care se vor reuni la Bruxelles intr-un summit extraordinar consacrat…

- Conducerea militara rusa a cerut organizatiilor internationale de asistenta umanitara sa evacueze orasele din estul Ucrainei, transmite joi dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- Comunitatea de informații nu a vazut "nicio dovada practica in acest moment ca rușii ar fi planificat desfașurarea sau chiar potențiala utilizare a armelor nucleare tactice" in Ucraina, a afirmat astazi șeful CIA, William Burns.

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Tarile de Jos vor trimite "echipament mai greu" in Ucraina, "inclusiv vehicule blindate", a declarat, marti, premierul olandez Mark Rutte, relateaza CNN. Intr-o postare pe Twitter, premierul olandez Mark Rutte a spus ca el si ministrul olandez al Apararii Kajsa Ollongren si-au anuntat sprijinul presedintelui…