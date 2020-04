Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate. Astfel: 54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova,…

- Pana astazi, 24 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID 19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Cluj, Timisoara si Neamt, au decedat.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- 762 de persoane infectate cu coronavirus in Romania. 79 vindecate, 6 pacienți in stare grava. Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate…

- Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, transmisa ieri, 20 martie, ora 13.00, au fost…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si 1 la Iasi). De la ultima informare…

- Pâna astazi, 20 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași).…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Informații de ultima ora despre femeia din Timișoara, diagnosticata ieri cu coronavirus dupa ce a fost intr-o excursie la Bergamo. Femeia se simte mai bine, dupa ce in cursul noptii a avut stari febrile, au anunțat medicii.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase…