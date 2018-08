Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei vizite de documentare in Parcul National Semenic – Cheile Carasului, senatorul USR Mihai Gotiu a transmis zilele trecute o sesizare penala Parchetului de pe langa Judecatoria Resita, in care solicita verificarea modului in care Romsilva continua sa administreze Rezervatia Naturala Cheile…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a dat un contract de peste doua milioane de lei firmei Technosec SRL, patronata de o familie care graviteaza in structurile SRI. Unul dintre ei este general SRI care s-a ocupat de interceptari, iar fiul lui a fost implicat in mega tunul contractul EADS pentru securizarea…

- ANCOM a atribuit o licitatie uneia dintre firmele care graviteaza in jurul lui Sebastian Ghita. Valoarea de aproape 300.000 de euro a licitatiei este mica in comparatie cu contractul castigat de firma de la SRI in valoare de peste 25 de milioane de dolari. Licitatia de la SRI a fost castigata in tandem…

- Suntem in secolul XXI, in plin proces de revolutie tehnologica si la mai bine de un an si jumatate de la dobandirea gratuitatii transportului cu trenul, studentii nu isi pot achizitiona biletele online, stand la cozile interminabile de la ghisee. Vina a fost aruncata pe Ministerul Educatiei Nationale…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a emis o hotarare prin care procurorii nu mai pot tine la sertar dosarele penale pe care le instrumenteaza. Pana acum, procurorii puteau tine la sertar ani intregi dosarele in lucru, intrerupand interventia prescriptiei faptelor, prin atasarea la dosar a diverse documente…

- Unele legi sunt facute in asa fel incat sa puna in dificultate desfasurarea intr-un mod corespunzator a unor lucrari de care cetatenii au nevoie. In Cluj s-a construit un nou bloc, pentru care de curand s-a depus o cerere pentru autorizatie de constructie pentru introducerea bransamentului de apa.…

- Gazeta de Bistrita va prezinta care sunt firmele si persoanele din spatele exploatarilor de aur si alte metale pretioase din zona Muntilor Apuseni. Dintre acesti pot fi enumerati clujeanul Nelu Varga, sponsorul neoficial al echipei de fotbal CFR Cluj, omul de afaceri transfrontalier Frank Timis, judecat…

- Organizatia magistratilor europeni MEDEL a emis un punct de vedere prin care condamna protocoalele incheiate de institutiile care reprezinta Justitia din Romania si Serviciul Roman de Informatii. Intre timp, Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informatii, a demarat procedura de desecretizare…