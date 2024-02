Pretul a crescut cu 10%: Modificari in cadrul contractului ce prevede lucrari de eficientizare energetica a Spitalului Judetean Tulcea (DOCUMENT)

Pretul a crescut cu 10%: Modificari in cadrul contractului ce…

In data de 14 februarie 2024, contractul a suferit mai multe modificari. In primul rand, durata sa a crescut de la 30 de luni la 46. In al doilea rand, pretul a fost modificat prima oara de la 14.017.370 de lei, fara TVA, la 15.135.384,16 lei, fara TVA, iar apoi a crescut la 18.545.866,56 de lei, fara TVA La data de 25 iunie 2020, Consiliul Judetean Tulcea a atribuit un contract firmei Ramali Construct privind proiectare, servicii asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul "Eficien ...