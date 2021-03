Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a dat-o in bara cu un nou logo ce a atras imediat atenția pe internet. Mai mulți oameni au semnalat faptul ca noul logo seamana cu fostul lider nazist Adolf Hitler. Reacțiile negative n-au ramas fara raspuns pentru ca Amazon a decis imediat sa-l schimbe, potrivit Playtech.ro Ce vedete AU…

- Oamenii de știința din Australia și America de Nord au redescoperit in Indonezia cea mai mare albina din lume Wallace (Megachile pluto). Ultima data aceste insecte au fost vazute acum 38 de ani, scrie The Guardian. Femela vie de patru centimetri lungime, a fost gasita in interiorul unui mușuroi construit…

- Intr-un raport prezentat Congresului, Departamentul de Stat nu a menționat alte companii care ar putea suporta sancțiuni pe tema unei conducte in valoare de $11 miliarde avand drept scop transmisia gazelor naturale rusești catre Germania, documentul permitand astfel ca, deocamdata, proiectul conductei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut vineri Germaniei sa plateasca despagubiri de razboi Poloniei, dupa ce presedintele german Frank-Walter Steinmeier a sugerat ca Germania construieste gazoductul Nord Stream 2 ca o datorie de razboi fata de Rusia, relateaza agentia DPA. Intr-un interviu acordat…

- Vladimir Putin s-a lansat intr-un nou demers de spalare a imaginii lui Stalin. Mai exact, presedintele rus a cerut Dumei de Stat sa dea o lege de interzicere a egalizarii rolurilor Uniunii Sovietice si Germaniei naziste in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Autor: Stelian ȚURLEA Eric Lichtblau este un jurnalist american laureat cu doua premii Pulitzer – autor al best-sellerurilor „Naziștii de langa noi” și „Bush’s Law: The Remaking of American Justice”. A fost reporter pentru New York Times timp de 15 ani. Scriu editorii: „ este remarcabila poveste a…