Stiri pe aceeasi tema

- O sculptura din bronz realizata de Constantin Brancusi in 1932, care reprezinta un portret stilizat al lui Nancy Cunard, a fost vanduta cu 71 de milioane de dolari (comisioane si taxe incluse) la o licitatie organizata marti de casa Christie's la New York si a stabilit un nou record de pret pentru…

- Lucrarea La jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard) de Constantin Brancusi a fost scoasa marti la vanzare de casa de Licitatii Christie’s la New York, lucrarea fiind estimata la 70 de milioane de dolari. Statueta pentru care se liciteaza este descrisa ca o sculptura unica pe care…

- Lucrarea La jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard) de Constantin Brancusi este scoasa marti la vanzare de casa de Licitatii Christie’s la New York, lucrarea fiind estimata la 70 de milioane de dolari.

- Lucrarea La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard) de Constantin Brâncusi este scoasa marti la vânzare de casa de Licitatii Christie’s la New York, lucrarea fiind estimata la 70 de milioane de dolari.

- "La Jeune fille sophistiquee (Nancy Cunard)/ Tanara sofisticata (Nancy Cunard)", o sculptura unica din bronz lustruit, realizata de Constantin Brancusi la Paris in 1932, va fi licitata pe 15 mai, la Christie's New York, in cadrul sesiunii "Evening Sale of Impressionist and Modern Art", scrie NEWS.RO,…

- "La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's la New York,

- "La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)", o sculptura unica realizata de Constantin Brâncusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vânzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna

- "La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's la New York, potrivit ...