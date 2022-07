Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a fost zguduita, vineri, de vestea ca fostul premier nipon Shinzo Abe a murit, dupa ce a fost impușcat in timpul unui discurs. Apar informații noi in acest caz, de aceasta data din partea oficialilor medicali in atenția carora a ajuns fostul prim-ministru, dupa ce a fost impușcat in vazut lumii,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a incetat din viata vineri, la varsta de 67 de ani, dupa ce a fost impuscat la un miting electoral. El ținea un discurs cand ar fi fost impușcat de mai multe ori in piept și gat. Iata cine e acesta și in ce controverse politice a fost implicat.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a transmis, dupa ce fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment electoral, ca „este de neconceput” sa se ajunga la tentative de asasinat in campaniile electorale.

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a incetat sa mai dea semne de viața, medicii au inregistrat din nou moartea clinica a politicianului, transmite agenția Kyodo News. Anterior, s-a anunțat ca fostul premier japonez Shinzo Abe, care a fost atacat in orașul Nara in timpul unui discurs in strada, este supus…

- Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost impușcat, in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electoral, in orașul Nala. Momentul a fost surprins de televiziunea de stat. Potrivit CNN, Shinzo Abe a fost transportat la spital in stare critica.Polițiștii au arestat un barbat…

- Apar primele informații despre atacatorul fostului premier japonez! Suspectul lui Shinzo Abe este un fost membru al Forței Maritime de Autoaparare a Japoniei (JMSDF), marina japoneza, relateaza Reuters care citeaza presa japoneza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC citat de Romania TV. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l a atins in spate, facandu l sa cada la pamant.Atacatorul sau a fost arestat imediat, transmite BBC.…

- Imagini cu momentul in care fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impușcat au aparut pe rețelele sociale. Intr-o inregistrare video postata pe Twitter se vede cum Abe vorbea chiar in mijlocul mulțimii, iar din spatele lui este tras un foc de arma.