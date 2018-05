Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei, Lu Kang, a declarat ca nicio companie nu are dreptul sa desfasoare lucrari de exporare si productie in zona maritima controlata de China. Potrivit TASS, comentariul oficialului chinez a venit la scurt timp dupa anunțarea de catre ”Rosneft Vietnam”,…

- Administratia de la Phenian a reluat tonul virulent la adresa Washingtonului, denuntand "presiunile si amenintarile" presedintelui SUA, Donald Trump, care risca sa afecteze imbunatatirea relatiilor dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Un oficial din cadrul Ministerului nord-coreean…

- Coreea de Nord a dat asigurari ca intentia sa recent declarata de a se denucleariza nu este rezultatul sanctiunilor si presiunilor SUA, avertizand Washingtonul sa nu induca in eroare opinia publica, relateaza duminica agentia Reuters. Statele Unite nu trebuie sa "provoace in mod deliberat"…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China,...

- China este cel mai important sustinator economic si diplomatic al Coreii de Nord, in pofida indignarii sale fata de testele nucleare si cu rachete efectuate in mod repetat de Coreea de Nord precum si a sprijinului pentru sanctiuni puternice impotriva Phenianului. Totusi, China a salutat si demersurile…

- China a reamintit sambata ca "se opune folosirii fortei in relatiile internationale" dupa atacurile desfasurate in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, facand apel la o revenire "in cadrul dreptului international" si la o „solutie politica", informeaza AFP, potrivit…

- Beijingul considera ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept international si indeamna toate partile implicate sa initieze un dialog, a transmis Ministerul de Externe al Chinei, relateaza agentia Reuters, conform Mediafax.Hua…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…