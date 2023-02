Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:ȚAGA MARIAN, la data faptelor primar al comunei Vedea, județul Giurgiu, cu privire la savarșirea infracțiunilor de:- folosire sau prezentare…

- Firma care a proiectat sistemul de semnalizare rutiera de la Pasajul Unirii a fost chemata sa dea explicații la Primaria Capitalei, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Primarul a facut aceasta declarație in ziua de marți, 3 ianuarie 2023. Convocarea reprezentanților firmei de proiectare s-a facut…

- Este vorba de furnizarea lunara a unei cantitati de pana la 250 de recipiente de apa potabila Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru furnizarea de apa potabila in recipiente de 19 litri si dozatoare in custodie.…

- In baza cererii nr. 138045 din data de 25.11.2022 a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Vara la Mare SRL cu sediul social in satul 2 Mai, comuna Limanu, strada Mihai Viteazu nr. 56, judetul Constanta. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial,…