- Vineri, 21 mai, intre orele 9 și 18, Aquatim va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor, pe aleea Martir Andrei Istvan și porțiunea dintre strazile Arieș și Orion a bulevardului Liviu Rebreanu presiunea apei va fi scazuta. La reluarea…

- Vrei sa renunți la fumat sau cafea? Iți dorești sa adopți un obicei mai sanatos? Accepta provocarea „Obicei Galantom” timp de 30 de zile. Nu doar ca-ți faci un bine, dar susții și o cauza in care crezi. O echipa formata din 12 personalitați din muzica, teatru și televiziune te va ajuta sa-ți duci provocarea…

- Marți, 18 mai, intre orele 9 și 18, se va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor, pe porțiunea dintre strazile Arieș și Orion a bulevardului Liviu Rebreanu presiunea apei va fi scazuta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal…

- Este vorba despre cauza civila cu numarul 384 118 2021, in care Parohia Ortodoxa Romana Adormirea Maicii Domnului II se judeca pentru terenul preluat de statul comunist pentru sistematizarea orasului. Judecatorii Sectiei civile a Tribunalului au hotarat sa amane cauza pentru data de 29 iunie 2021, pana…

- Miercuri, 21 aprilie, intre orele 8-16, in localitatea Faget se vor efectua lucrari de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Garda, George Coșbuc și Cloșca. In zilele…

- Miercuri, intre orele 8 – 16, se va sista livrarea apei in localitatea Chizatau, datorita lucrarilor de spalare și dezinfectare a rezervorului și rețelei de apa. Tot miercuri, intre orele 9 – 14, presiunea va fi scazuta in localitațile Poieni, Crivina de Sus și Pietroasa, datorita lucrarilor de spalare…

- In perioada 23-24 februarie intre orele 9 – 12, in localitatea Gavojdia se vor efectua spalari ale rețelelor de distribuție a apei. Astfel de lucrari sunt planificate și in localitațile Cadar, Șipet și Tormac, in perioada 23 – 25 februarie, in intervalul orar 9 – 12. Pe perioada lucrarilor, presiunea…