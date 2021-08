Stiri pe aceeasi tema

- SC APA CTTA SA ALBA anunța intreruperi ale furnizarii de apa astazi intre orele 19:00 – 07:00. Ce localitați sunt afectate SC APA CTTA SA ALBA anunța intreruperi ale furnizarii de apa astazi intre orele 19:00 – 07:00. Ce localitați sunt afectate SC APA CTTA SA ALBA-Sucursala Alba Iulia, anunța consumatorii…

- Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de apa. Luni, 14 iunie, intre orele 9-15, se va sista furnizarea apei in Butin și Percosova,…

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, vineri, 4 iunie, intre orele 9 – 14, in Gruni presiunea apei va fi scazuta, iar intre orele 9 – 15 se va intrerupe furnizarea apei in Jebel. Luni, 7 iunie, intre orele 9 – 15, se va opri apa […] Articolul…

- Aquatim anunta ca in zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, miercuri, 26 mai, intre orele 8-15, in Petroasa Mare presiunea apei va fi scazuta, iar joi, 27 mai, intre orele 8-15, in satul Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina)…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri, 26 mai, intre orele 8-15, in Pietroasa Mare presiunea apei va fi scazuta, iar joi, 27 mai, intre orele 8-15, in satul Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina) se va intrerupe…

- In zilele de 25 și 26 mai, intre orele 8-15, in localitatea Buziaș se va efectua spalarea rețelei de distribuție. De asemenea, pe 25 mai, intre orele 8-15, in localitatea Dragomirești se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- Sambata, 8 mai, intre orele 9-15, in localitatea Liebling se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Luni, 10 mai, intre orele 08-16, in localitatea Homojdia Aquatim va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca orele remediale ar urma sa fie platite peste cateva zile si ca isi doreste o solutionare cat mai rapida a acestui aspect, anunța Agerpres. "Am insistat sa fie platite inca inainte de sarbatori orele remediale pentru luna martie. A existat…