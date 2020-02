Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii celor trei institutii europene - Comisia, Consiliul si Parlamentul - Charles Michel, David Sassoli si Ursula von der Leyen au transmis vineri o scrisoare deschisa emotionanta referitoare la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si a viitorului european care incepe dupa Brexit. Redam…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a promis liderilor africani veniti la Londra, la o conferinta pe teme economice, ca Regatul Unit va fi mai deschis fata de imigrantii africani dupa Brexit, cand se va incheia tratamentul preferential fata de imigrantii europeni, consemneaza AFP, potrivit Agerpres.Vorbind…

- Boris Johnson este ''unul dintre cei mai curajosi politicieni din Europa'' si Uniunea Europeana ar trebui sa-si propuna relatii strategice solide cu Regatul Unit dupa ce aceasta paraseste blocul comunitar, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. …

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) aseaza miercuri jaloanele negocierilor lor viitoare dupa Brexit - pe care premierul britanic Boris Johnson le vrea rapide, iar presedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen le preconizeaza ”dure”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intrevederea celor…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat ''ingrijorarea serioasa'' cu privire la faptul daca blocul comunitar va putea incheia un acord comercial post-Brexit cu Marea Britanie in 2020, relateaza Reuters si AFP. Una dintre sarcinile urgente ale noii Comisii Europene…

- ”Totala lipsa de probe nu a constituit un obstacol in calea acestei publicari incarcate de continuturi fatis rusofobe si plina de informatii false propagandiste”, adauga Ministerul rus de Externe.Potrivit acestui articol, publicat la 4 decembrie, 15 ofiteri din cadrul serviciului militar…

- Brexit-ul este prima și principala misiune a lui Boris Johnson, dupa victoria uriașa reușita in alegerile anticipate de joi din Marea Britanie. Prima faza este simpla: Brexit la 31 ianuarie 2020. Ce urmeaza mai apoi este ceva mai complicat.Conservatorii lui Boris Johnson au caștigat mandatul necesar…