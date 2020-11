Președinția lui Biden are deja prima sa teorie a conspirației: Marea Resetare Joe Biden nu a fost învestit ca președinte înca dar viitoarea sa administrație se confrunta deja cu prima sa teorie a conspirației, noteaza The Daily Beast.



Aceasta a câștigat adepți sub denumirea de &"Marea Resetare&" (Great Reset) și anunța ca ne așteapta un viitor distopic și nebun, pandemia de COVID-19 fiind doar un mijloc de a ne transforma în sclavi și distruge capitalismul.



Adepții sai afirma ca sloganul &"Build Back Better&" (Reconstruim mai bine) folosit de Biden în campania electorala este o acoperire pentru o cabala mondiala provenita din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Mark Esper este demis', a fost mesajul transmis de Donald Trump pe Twitter. 'Sunt incantat sa anunt ca Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului National de Contraterorism (confirmat unanim de Senat) va fi secretar interimar al apararii, cu efect imediat', a mai precizat…

- BUCUREȘTI, 8 nov – Sputnik. Activiștii Black Lives Matter de mai multe ore se plimba prin Washington și blocheaza strazile, adresand injurii polițiștilor, transmite reporterul RIA Novosti. © REUTERS / Brennan Linsley, FileMoldova și Natalie Portman - ce a cautat Biden la Chișinau acum cațiva ani…

- In ultima dezbatere electorala, desfașurata joi noapte, Donald Trump nu a oferit o viziune clara pentru viitorul țarii și s-a adresat in special bazei sale electorale, in vreme ce Joe Biden a vorbit cu toți americanii. Concluzie: președintele nu a obținut victoria mare de care avea nevoie pentru a intoarce…

- Interesele de afaceri din strainatate ale lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden - fost vicepresedinte american si actualul candidat al democratilor la Casa Alba -, s-au extins la Romania, China si Ucraina, iar opinia publica americana se poate astepta sa afle mai multe 'in zilele ce urmeaza', a lasat…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din SUA, mentine un avans de 10%-12% în raport cu presedintele Donald Trump în preferintele de vot, conform celor mai recente sondaje de opinie, difuzate de ABC News/Washington Post, citeaza Mediafax.Potrivit…

- Belarusul va primi un imprumut de 1,5 miliarde de dolari din partea Rusiei - o parte din acești bani vor merge pentru a refinanta datoriile vechi, semnaleaza serviciul de presa al Kremlinul in urma intalniri liderilor celor doua țari la Sochi. Minskul datoreaza Moscovei 270 de milioane de dolari numai…

- Michael Moore, producatorul de film care a prezis victoria lu Donald Trump la alegerile din 2016, a surprins din nou. El susține ca Donald Trump va caștiga și alegerile din 2020 și va ramane in continuare chiriașul Casei Albe. Donald Trump pare sa se afle in aceeasi situatie ca si in 2016, atunci cand…