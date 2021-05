Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a raspuns atacului cu rachete trase din Fasia Gaza prin bombardamente aeriene si de artilerie. A aparut informatia ca armata israeliana ar fi intrat terestru in Gaza, dar surse de la fata locului si autoritatile au infirmat acest lucru.

- CHIȘINAU, 14 mai - Sputnik. Armata israeliana a lansat atacurile terestre asupra Fașiei Gaza. "In prezent, forțele aeriene și terestre ale IDF ataca Fașia Gaza", a declarat armata intr-un comunicat. Prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca operațiunea din Fașia Gaza…

- Valul de violența izbucnit in ultimele zile in Ierusalim a luat prin surprindere administrația Biden, care se chinuie de patru luni sa schițeze o politica coerenta in Orientul Mijlociu, spre nemulțumirea...

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre „un razboi la scara mare”, a avertizat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, facand apel catre cele doua parti sa puna capat „imediat” confruntarilor.

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre "un razboi la scara mare", a atentionat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, indemnand cele doua parti sa puna capat "imediat" confruntarilor, informeaza AFP. "Incetati imediat tirurile. Aceasta escaladare se indreapta spre…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni, 10 mai, rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, transmite Reuters, citata de Agerpres. Aceștia au pus in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni…

- Ambasada Rusiei a confirmat reținerea diplomatului sau in Italia și a venit cu o reacție in acest sens. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. "Consideram ca nu este cazul la moment sa comentam ceea ce s-a intimplat. Oricum, speram ca incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Rusia și Italia",…

- Israelul a importat vaccinuri fabricate de Pfizer-BioNTech si Moderna si a administrat cel putin o doza de vaccin al Pfizer cel putin la 50% din populatia sa de 9 milioane de persoane. Duminica, Israelul a redeschis numeroase afaceri, intre care magazinele stradale si mallurile, cu toate ca unele facilitati…