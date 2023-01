Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele de raid aerian au rasunat joi in toata Ucraina, alertand asupra unui posibil atac cu rachete. Intre timp, Rusia a anunțat o noua ofensiva in sud, in regiunea Zaporojie, unde linia frontului a ramas in mare parte nemodificata de cateva luni. Iar la Dnipro, bilanțul deceselor in blocul bombardat…

- Ministrul german al apararii, Christine Lambrecht, beneficiaza de sprijinul deplin din partea cancelarului Olaf Scholz, dupa ce si-a atras o serie de critici in urma unei controversate inregistrari video publicate in mediul online in noaptea dintre ani, a anunțat miercuri, 4 ianuarie, un purtator de…

- Banii sunt alocați pentru asistența militara, lucrari de recuperare a infrastructurii critice și pentru a contribui la investigațiile privind posibile crime de razboi, a precizat guvernul.????: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian…

- Forțele ruse au lansat peste 16.000 de atacuri cu rachete asupra Ucrainei in ultimele noua luni, a anunțat luni, 28 noiembrie, ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, care a precizat ca 97% din atacurile rușilor au vizat ținte civile, informeaza The Kyiv Independent . „Luptam impotriva unui…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aproximativ 2.000 de orase si sate mai trebuie sa fie eliberate de trupele ruse.Potrivit biroului prezidential din Kiev, presedintele Zelenski a facut aceasta declaratie intr-un mesaj video adresat politicienii locali francezi.Orase precum Mariupol…

- Au fost exhumate 447 de cadavre, iar 30 prezentau urme de tortura grava. Printre sutele de vieți luate erau și cinci copii. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a repetat la Izium scenariul de la Bucha.El a spus ca in afara unei gropi comune, au fost gasite camere de tortura…

- Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei, a sosit marți (25 octombrie) in Ucraina, vizitand Kievul, pentru o deplasare surpriza, prima a sa de cand Rusia a invadat țara pe 24 februarie. Președintele a declarat intr-o declarație pentru presa ca dorește sa trimita un semn de solidaritate ucrainenilor.…