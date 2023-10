Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit miercuri (27 septembrie) la Kiev cu secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a confirmat biroul președintelui joi (28 septembrie), potrivit Reuters. La intalnire, Shapps și Zelenski au discutat despre consolidarea apararii antiaeriene in Ucraina,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni in Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generala a ONU si apoi pentru a se intalni cu omologul sau american Joe Biden, la Washington, relateaza Reuters, citat de news.ro."Olena Zelenska si cu mine am ajuns in Statele Unite", a anuntat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat sa participe la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in septembrie si la o reuniune a Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, le-a declarat vineri reporterilor ambasadorul Albaniei la ONU, Ferit Hoxha, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminica la o baza a Fortelor Aeriene olandeze din Eindhoven, in sudul Olandei, la doua zile dupa ce Statele Unite au dat unda verde pentru ca avioane de lupta americane F-16 sa fie trimise la Kiev, relateaza AFP si Reuters.Presedintele ucrainean,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Un…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata ca a vizitat pozitiile fortelor speciale ucrainene in apropierea liniei frontului din regiunea Bahmut, in estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinti ale actualei contraofensive ucrainene, relateaza AFP si Reuters. ”Spre Bahmut, pozitii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters,…