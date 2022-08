Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut din nou Moscovei sa repuna imediat centrala nucleara de la Zaporojie sub controlul deplin al Ucrainei, inaintea discutiilor cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, informeaza joi dpa. „Armata rusa trebuie sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut marti retragerea fortelor ruse de la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, subliniind 'riscurile' pe care prezenta lor le prezinta pentru securitatea sitului, relateaza France Presse.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni ca inspectorii internaționali sa aiba acces la centrala nucleara din Zaporojie, dupa un nou atac, informeaza Reuters. „Orice atac la o centrala nucleara este un lucru sinucigaș”, a declarat Guterres intr-o conferința de presa in Japonia, unde a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orice șansa de negocieri va fi inchisa daca Rusia va organiza referendumuri in zonele ocupate și ca cei care ii vor ajuta sa faca asta vor fi trași la raspundere. "Nu vom ceda nimic din ce este al nostru", a afirmat el. Totodata, secretarul general…

- Rușii și-au intensificat atacurile cu rachete de la distanța lunga asupra orașelor ucrainene. Dnipro a fost lovit in timpul nopții de vineri spre sambata iar cel puțin 3 oameni au murit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sirenele de raiduri aeriene rasuna in țara și indeamna oamenii…