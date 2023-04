Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca au fost descoperite rezerve de gaze naturale evaluate la un miliard de dolari in zona muntelui Gabar din provincia Sirnak, in sud-estul tarii, au transmis Xinhua si publicatia turca Hurriyet Daily News.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca au fost descoperite rezerve de gaze naturale evaluate la un miliard de dolari in zona muntelui Gabar din provincia Sirnak, in sud-estul tarii, au transmis Xinhua si publicatia turca Hurriyet Daily News.

- Turcia are noi rezerve de gaze naturale, evaluate la un miliard de dolari.Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca au fost descoperite rezerve de gaze naturale evaluate la un miliard de dolari in zona muntelui Gabar din provincia Sirnak, in sud-estul tarii, au transmis Xinhua si publicatia…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat joi oficial inceperea producerii de gaze naturale provenite din cel mai mare zacamant al țarii sale situat in Marea Neagra. El a prezidat o ceremonie organizata in provincia Zonguldak, eveniment inscris in cadrul campaniei sale pentru alegerile prezidențiale…

- UiPath (simbol bursier PATH), prima companie din Romania care s-a listat pe puternica piata de capital din SUA, in aprilie 2021, si-a raportat miercuri seara rezultatele financiare aferente anului american fiscal 2023.

- Liderul rus al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a obținut venituri de 250 de milioane de dolari din imperiul sau global de exploatare a resurselor naturale in cei patru ani dinainte ca Putin sa declanșeze invazia Ucrainei, relateaza Financial Times.

- Armata americana a anuntat ca a semnat un contract in valoare de aproape un miliard de dolari pentru a creste productia de munitie de artilerie de calibru 155 de milimetri, folosita in cantitati mari de Ucraina, relateaza AFP.

- Bilanțul tragicului cutremur din Turcia și Siria continua sa creasca de la ora la ora. Peste 19.300 de oameni au murit. Pentru a treia noapte consecutiva, sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre ruine. Incepe a patra zi de cautari disperate. Misiunile de salvare…