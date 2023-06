Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa duminica in Tunisia, insotita de prim-ministrii Olandei si Italiei, Mark Rutte si Giorgia Meloni, pentru a discuta despre diferitele aspecte ale relatiei bilaterale si despre un viitor acord general, intr-un moment in care migratia din…

- Premierul britanic Rishi Sunak, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministra italiana, Giorgia Meloni, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vor fi prezenți…

- In vreme ce Ucraina se confrunta cu atacuri rusești neincetate asupra Bahmutului și Statele Unite s-au angajat sa trimita și mai multe arme forțelor ucrainene pentru un eventual contraatac, efortul diplomatic de a pune capat razboiului din Ucraina este din nou in centrul atenției miercuri, relateaza…

- Potrivit ANM, incepand de astazi 3 aprilie 2023, frigul se va inteți și din cauza unui ciclon format in Marea Mediterana. Episodul de frig si ploi combinata cu ninsoare dureaza pana spre sfarșitul saptamanii. Intre timp, ploile din ultima perioada au provocat inundații in vestul țarii. Vortexul polar,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va calatori in China alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron in prima saptamana a lunii aprilie, a anuntat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Eric Mamer, potrivit Reuters si AFP. Informatia a fost confirmata de seful statului…

- Premierul italian Giorgia Meloni a declarat luni, 13 martie, ca guvernul sau s-a confruntat cu acuzații „atroce”, dar ca are conștiința impacata, dupa ce capacitatea Romei de a salva migranții de pe mare a fost pusa sub semnul intrebarii in urma mai multor naufragii, informeaza agenția de presa Reuters…