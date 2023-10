Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele tunisian, Kais Saied, a indicat ca tara sa a refuzat fondurile alocate de Uniunea Europeana Tunisiei, care, potrivit acestuia, sunt asemanatoare cu „mila” si a caror suma „derizorie” contravine acordului incheiat in iulie intre cele doua parti, noteaza AFP. Comisia Europeana a anuntat pe…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a inmanat, luni, premiile de stat ale Ucrainei șefilor departamentelor de politica externa din Romania, Irlanda, Italia, Danemarca și Franța, relateaza Ukrinform.Luminița Odobescu și ceilalți patru miniștri de externe a statelor din UE au fost decorați pentru…

- Rusia acuza Comisia Europeana: 'Vrea sa faca imposibila intrarea cetațenilor ruși in Uniunea Europeana!'Explicațiile Comisiei Europene cu privire la interzicerea importului de bunuri de origine rusa in UE indica dorința Bruxelles-ului de a forma o incertitudine juridica și de a impinge țarile europene…

- Uniunea Europeana urmeaza sa furnizeze ajutor umanitar suplimentar in valoare de 5,2 milioane de euro Libiei, tara afectata grav de inundatii in ultimele saptamani, transmite luni DPA, informeaza AGERPRES . Comisia Europeana a anuntat luni ca banii vor merge catre organizatii umanitare active in Libia,…

- Consiliul European a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…

- Uniunea Europeana urmeaza sa furnizeze ajutor umanitar suplimentar in valoare de 5,2 milioane de euro Libiei, tara afectata grav de inundatii in ultimele saptamani, transmite luni DPA.Comisia Europeana a anuntat luni ca banii vor merge catre organizatii umanitare active in Libia, in vederea asigurarii…

- Ministerul de Externe de la Moscova a calificat drept "rasista" decizia adoptata de Uniunea Europeana de a le interzice cetațenilor ruși sa iși aduca vehiculele personale și alte bunuri pe teritoriul blocului comunitar, scrie The Moscow Times.Intr-o nota explicativa din 8 septembrie la normele sale…

- Ministrii de Externe din statele Uniunii Europene au semnalat, joi, disponibilitatea de cooperare in sensul intensificarii relatiilor cu Turcia, opunand insa rezistenta presiunilor privind integrarea exercitate de Administratia de la Ankara, noteaza agentia Bloomberg, informeaza Mediafax."Suntem…