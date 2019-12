Președintele Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, a spus, intr-o postare pe Facebook, vineri seara, ca adevarata miza a desființarii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) este de a „ingropa definitiv abuzurile savarșite impotriva magistraților incomozi”. „Intr-o țara in care oamenii mai au incredere doar in Zana Maseluța și in care, in curand, staborul va redeveni […] Articolul Președintele Tribunalului Timiș, despre desființarea SIIJ: Noapte buna, democrație și stat de drept a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .