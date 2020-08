Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Lugoj fac apel la cetateni sa fie foarte atenti. In mai multe localitati din vestul tarii au reaparut inselaciunile prin telefon. Desi sunt intens mediatizate situatiile in care diferite persoane care, pe fondul naivitatii, credulitatii sau a unor stari emotionale puternice, cad prada…

- Lovitura dupa lovitura pentru Politia romana. Dupa ce au gresit adresa si au spart casa unui coleg, un filmulet devenit viral strica imaginea fortelor de ordine. Un barbat s-a filmat pe bancheta din spate a unei mașini de poliție și a postat clipul video pe o rețea de socializare. Acesta se afla…

- Africa de Sud, a cincea tara cea mai afectata de pandemia de coronavirus din lume, a depasit in ultimele 24 de ore jumatate de milion de cazuri de COVID-19, ajungand la 503.290 de contagieri, noteaza EFE, citata de Agerpres. De asemenea, intr-o singura zi au fost raportate 148 de noi decese, potrivit…

- Africa de Sud, a cincea tara cea mai afectata de pandemia de coronavirus din lume, a depasit in ultimele 24 de ore jumatate de milion de cazuri de COVID-19, ajungand la 503.290 de contagieri, si a inregistrat 148 noi decese intr-o singura zi, potrivit cifrelor publicate de guvernul sud-african.„In tara…

- O adolescenta de 15 ani din Piatra Neamt a fost batuta de doua fete de 12, respectiv 14 ani, in fața blocului, iar agresoarele si-au filmat atacul. Victima va depune plangere la Politie, scrie publicatia locala Ziar Piatra Neamt.Doua tinere de 12 si 14 ani s-au napustit asupra unei adolescente de 15…

- Bataia a fost filmata de prietenele celor doua agresoare, pentru a se lauda pe Internet. In video se poate observa cum una dintre agresoare a luat-o de par pe victima de 15 ani și a inceput sa o loveasca, apoi a intervenit in bataie și cea de-a dua. In tot acest timp, fata nu a ripostat. Dupa…

- Cosmin Radescu, barbatul accidentat de Elvira Sarapatin, a dezvaluit ca deputatul PSD nici macar nu a oprit sa vada ce s-a intamplat si infirma varianta oficiala a politistilor, care au declarat ca aceasta s-ar fi intors singura la locul accidentului, in scurt timp, transmite Antena 3.Cosmin Radescu,…

- Politia din orasul Hamburg din nordul Germaniei a anuntat ca a intervenit pentru a-i dispersa pe participantii la un miting antirasism care, potrivit politistilor, nu au respectat restrictiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA.In jur de 1.500 de persoane au participat la demonstratie,…