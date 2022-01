Președintele SUA, Joe Biden, la un an de mandat: puține reușite, foarte multe frustrări La un an dupa investirea sa, presedintele american Joe Biden a reusit sa acumuleze imense frustrari in toate planurile in legatura cu care a facut promisiuni: economia, politica externa, lupta impotriva pandemiei si divizarile politice, scrie marti AFP, care face un tur de orizont al primului an de mandat al presedintelui american. Analiștii politici de la AFP au realizat o retrospectiva a primului an de mandat al președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Analiștii au expus principalele probleme cu care s-a confruntat Biden, pe parcursul primul an de mandat, de la pandemia de Covid,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters, cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie, in condițiile in care raspandirea variantei Omicron nu da semne de incetinire.

- Agenția pentru Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat de urgența pilula anti Covid-19 din laboratorul Pfizer miercuri, dar preocuparea imediata a americanilor a ramas sa gaseasca teste în fața raspândirii meteorice a variantei Omicron, potrivit AFP.„Aceasta autorizație…

- Administrația SUA va distribui gratuit cetațenilor 500 de milioane de teste rapide incepand din luna ianuarie, a anunțat marți, 21 decembrie, președintele Joe Biden, care a prezentat noi masuri pentru a limita raspandirea Omicron, varianta devenita dominanta pe teritoriul SUA, relateaza CNN . Autoritațile…

- Noua tulpina a coronavirusului a devenit dominanta in Statele Unite ale Americii, reprezentand aproape trei sferturi din toate cazurile noi.In acest context, autoritațile se pregatesc pentru noi masuri in lupta cu virusul. Deși 73% dintre americanii adulți sunt complet vaccinați impotriva Covid, Administrația…

- SUA au livrat pana acum peste 335 de milioane de doze de vaccin anti-Covid in 110 tari, atatea doze cati locuitori sunt in Statele Unite, a declarat vineri un inalt oficial de la Casa Alba pentru AFP. Raspunzand unei solicitari a presedintelui Joe Biden de a accelera donatiile, executivul…

- Anthony Fauci este un medic renumit și respectat in Statele Unite ale Americii, acesta fiind numit consilier in administrațiile Trump și Biden pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Doctor și imunolog cu origini italiene, Anthony Fauci, in varsta de 80 de ani, a fost una dintre primele persoane din…

- Joe Biden a asigurat luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat ca șef al Bancii centrale americane (Fed), este „persoana potrivita” pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara a lasa inflația sa creasca, scrie AFP.„Jay (Jerome) este persoana potrivita…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a asigurat vineri ca tara sa va continua sa furnizeze Taiwanului capacitati necesare pentru a se putea apara, dar a refuzat sa „speculeze” asupra reactiei SUA în situatia în care China ar ataca Taiwanul, dupa ce presedintele Joe…