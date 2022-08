Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a fost testat din nou pentru COVID-19, iar rezultatul este negativ. Liderul de la Casa Alba ramane insa in izolare, sub monitorizare medicala. I se va face inca un test și, daca va fi tot negativ, Joe Biden va putea reveni la activitatea normala.

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…

- Liderul de la Casa Alba a fost din nou testat pozitiv cu Covid-19, la doar cateva zile dupa ce ultimul test a iesit negativ. Joe Biden primise diagnosticul de Covid-19 dupa ce un prim test i-a ieșit pozitiv la 21 iulie. Președintele a avut simptome ușoare spre moderate. I s-a administrat tratamentul…

- Presedintele american Joe Biden a fost de doua ori testat negativ la COVID-19 dupa cinci zile de izolare si tratament contra acestei boli, a anuntat medicul sau, Kevin O’Connor, intr-o scrisoare publicata miercuri de Casa Alba, transmit Reuters, AFP si DPA. „Ieri seara si din nou in aceasta dimineata…

- Casa Alba a anunțat joi ca președintele SUA, Joe Biden, are COVID-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Este complet vaccinat și prezinta simptome foarte…

- Președintele american Joe Biden a fost testat pozitiv cu COVID-19. Liderul de la Washington este vaccinat cu doua doze și prezinta simptome ușoare, a mai precizat președinția SUA. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. El este complet vaccinat și vaccinat de…

- Președintele american Joe Biden a reafirmat joi sprijinul Statelor Unite pentru soluția celor doua state in conflictul israelo-palestinian, care dureaza de decenii, scrie Reuters. Liderul de la Casa Alba a facut aceasta declarație in timpul vizitei pe care o intreprinde in Israel și cu doar o zi inainte…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…