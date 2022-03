Stiri pe aceeasi tema

- In primul sau discurs despre starea uniunii, in Congresul SUA, președintele american Joe Biden l-a criticat pe presedintele rus Vladimir Putin pentru un razboiul pornit in Ucraina, despre care liderul de la Casa Alba a precizat ca este unul „premeditat si neprovocat”. Totodata, Joe Biden și-a reafirmat „credinta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța ca acțiunile militare din Ucraina nu vor dura mult, relateaza Reuters. „Vreau sa cred ca razboiul nu va dura mult”, a spus liderul ucrainean. Negocierile privind incetarea focului pot incepe numai dupa ce Rusia inceteaza sa atace orașele…

- Presedintele american Joe Biden va tine marti in fata unui Congres divizat primul sau discurs privind starea natiunii pe fondul unei scaderi de popularitate, sperand sa ridice moralul unei natiuni epuizate de pandemie, si sa incurajeze lumea dupa ce Rusia a lansat cel mai important razboi din Europa…

- In ultima saptamana, Macron a avut o serie frenetica de discuții telefonice cu aliații occidentali, cu Putin și cu liderul ucrainean.El va continua, marți, cu o vizita la Kiev. Potrivit analiștilor citați de presa internaționala, Macron pariaza mult capital politic pe o misiune care s-ar putea dovedi…

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza agerpres.ro.

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…