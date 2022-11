Stiri pe aceeasi tema

- „Susțin personal aderarea Bulgariei și Romaniei la Schengen”, se arata intr-o scrisoare trimisa de președintele PES, Stefan Lofven, liderului PSD, Marcel Ciolacu: „Socialiștii și democrații vor continua sa sprijine acest proces”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste din nou despre o majorarea diferentiata a pensiilor, de anul viitor, avansand ideea alocarii unei„ anvelope” de 15% pentru majorarea bugetului pensiilor, concomitent cu majorarea diferentiata a veniturilor pensionarilor. Fii la curent cu cele mai…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a aratat convins ca Romania va fi primita in spațiul Schengen in luna decembrie. In contextul in care noi nu am fost acceptați pana acum, deși indeplinim criteriile tehnice de 11 ani, liderul PSD a susținut ca poate și politicienii sunt de vina. Și l-a invocat…

- Parlamentul European a adoptat marti o rezolutie nonlegislativa care solicita Consiliului UE adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen (mai multe aici). Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca masura aduce mai multe avantaje pentru țara…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu, aflat la Congresul Socialistilor Europeni (PES), le-a mulțumit acestora pentru adoptarea Rezoluției prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialiștilor Europeni (PES Congress), in cadrul caruia social-democrații europeni vor vota o rezoluție pentru susținerea ferma a aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca institutiile europene au dat dreptate social-democratilor si lui inclusiv cand au spus ca pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate. „Vom avea energie electrica fara nicio problema in Romania”, a adaugat liderul social-democratilor.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, saluta anunțul cancelarului Olaf Scholz, cel care a declarat ca Romania, Croația și Bulgaria indeplinesc toate condițiile și ar trebui primite in spațiul Schengen. Ciolacu a ținut sa puncteze faptul ca Olaf Scholz este reprezentant al unui partid de stanga. Fii…