Stiri pe aceeasi tema

- DNA a anunțat, luni, trimiterea in judecata a liderului sindical de la Metrou, Ion Radoi, sub acuzațiile de folosire a influenței pentru obținerea de foloase necuvenite și șantaj. Procurorii anticorupție susțin ca Ion Radoi s-ar fi folosit de influența și autoritatea funcției sale de conducere in scopul…

- DNA a anunțat, luni, trimiterea in judecata a liderului sindical de la Metrou, Ion Radoi, sub acuzațiile de folosire a influenței pentru obținerea de foloase necuvenite și șantaj. Potrivit, procurorilor, Radoi a pus presiune sociala și politica asupra unor miniștri astfel incat acesta sa iși protejeze…

- Liderul sindicaliștilor de la metrou, Ion Radoi, a fost trimis in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit procurorilor , Ion Radoi, la data faptei și in prezent președinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.) și administrator in fapt al SC Sindomet…

- UPDATE, 5 aprilie 2022 – Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 40.000 de euro mita de la un om de afaceri. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul…

- Silviu Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr un dosar in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, informeaza luni, 04 aprilie, DNA.Oficial de la DNA Ca raspuns la solicitari formulate de…

- Dragos Mandache, coordonator zonal al Departamentului ITP si Supraveghere Parc National de Vehicule din cadrul RAR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul…

- Un barbat este cercetat de procurorii bucuresteni pentru dare de mita, dupa ce a dat suma de 3.000 de lei unui politist pentru ca acesta sa nu ii intocmeasca dosar penal deoarece conducea sub influenta unor substante psihoactive, informeaza Digi24 . Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa…

- DIȚA LAURENȚIU, șef al Serviciului de Inspecție Fiscala Persoane Juridice din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Buzau, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii de trafic de influența, Persoana fizica, om de afaceri, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii…