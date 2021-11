Stiri pe aceeasi tema

- "Oricum la o parte din alimente preturile au crescut. Nu este sfarsitul si sigur nu este o veste buna. La paine si produse de panificatie preturile au crescut cam cu 15-20%, la uleiul de floarea soarelui in jur de 20%, la lactate 4-5 procente. La carnea de porc inca nu s-a intamplat nimic, pentru ca…

- Producatorii romani vor pastra, cel putin in aceasta perioada, preturile actuale la alimente, oricum majorate deja cu 15-20%, chiar daca inregistreaza costuri suplimentare si influente semnificative din cauza scumpirii energiei, gazelor naturale si a nutreturilor, insa, incepand de anul viitor, va…

- Producatorii de carne avertizeaza ca scumpirea energiei electrice și pesta porcina africana vor determina, anul acesta, creșterea prețului la canrea de porc autohtona. Datele oficiale arata ca, din necesarul de carne de porc de pe piata interna, doar 30 la suta este acoperit de fermele romanești, scrie…

- In curand va avea loc plafonarea prețurilor la energie, a anunțat premierul interimar Florin Cițu, la finalul ședinței de Executiv de miercuri. Masura este susținuta atat de PNL, cat și de Guvernul Romaniei. „Plafonarea prețurilor la energie in Romania va fi o decizie luata in prima ședința de Guvern,…

- Producatorii de apa de izvor vor majora cu 20% preturile apei imbuteliate, fiind nevoiti sa transfere catre clientii finali o parte din costurile suplimentare provocate de cresterea preturilor la energie, ambalaje si combustibili, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Producatorilor…

- Cresterea pretului la energie, dar si alti factori, vor duce la scumpiri ale alimentelor, in medie cu 10-12% in urmatoarele luni. Mai mult, aceasta va avea efecte negative și asupra locurilor de munca din domeniul alimentar. Unele produse, precum preparatele din carne de porc, lactatele si painea, vor…

- Alimentele se vor SCUMPI cu 10-25% in urmatoarele luni: Creșterea prețurilor ar putea duce la pierderi de locuri de munca ale angajatilor din domeniul alimentar Alimentele se vor SCUMPI cu 10-25% in urmatoarele luni: Creșterea prețurilor ar putea duce la pierderi de locuri de munca ale angajatilor din…

- Prețurile alimentelor „se vor mari in urmatoarele luni” Foto Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 13:04) - Realizator: Prețurile alimentelor ar urma sa creasca în urmatoarele luni - cred sindicaliștii si patronatele din industrie. Mihaela Mihai despre motivele invocate.…