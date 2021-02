Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a abordat, joi, in cadrul unei teleconferinte cu presedintele Senatului Regatului Spaniei, Maria Pilar Llop Cuenca, proiectul sau referitor la lupta impotriva violentei domestice, respectiv a abuzurilor fizice la care sunt supuse femeile din Romania. „Am studiat modele…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca doreste sa includa in echipa sa de comunicare doi voluntari, tineri "creativi", "perspicace", CV-urile fiind asteptate pana pe 28 februarie, inclusiv. Anuntul initial incalca prevederile legale referitoare la remunerarea muncii in sistem internshipa,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, vineri, ca pensiile parlamentarilor si primarilor vor fi taiate in acest an, posibil chiar in actuala sesiune, existand "vointa politica" in acest sens. "Acum un an, USR a depus un proiect de lege pentru a taia pensiile primarilor. Acesta se afla…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a subliniat, vineri, referindu-se la Diana Șoșoaca, faptul ca parlamentarii ar trebui sa fie primii care respecta legea in ceea ce priveste masurile de siguranta sanitara impuse in contextul pandemiei de CVOID-19, iar mesajul pe care acestia il pot transmite cand…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma ca incendiul de la Institutul "Matei Bals" din Capitala reprezinta o tragedie care "nu poate ramane fara urmari", mentionand ca, dupa ce va fi stabilita cauza, trebuie vazut "cat de repede trebuie schimbat tot ce nu e in regula in sistemul sanitar din Romania",…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-au vaccinat, marți, anti-COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila”. Cei doi...

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, s-a pronuntat miercuri pentru reducerea numarului de parlamentari pe baza unei analize si a precizat ca nu a sustinut niciodata unicameralismul. "Avem un referendum din noiembrie 2009 in care cetatenii romani si-au exprimat dorinta ca numarul de parlamentari sa…

- Senatoarea USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului, cu 75 de voturi „pentru”. Dragu este prima femeie care detine aceasta functie, ea declarand ca momentul este „istoric”. Anca Dragu isi doreste un Senat in care sa domine respectul. „Senatul trebuie sa…