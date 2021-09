Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele tunisian, Kais Saied, a anuntat sambata seara numirea "in cel mai scurt timp" a unui nou guvern si a vorbit despre o viitoare reforma a Constitutiei, in cursul unei bai de multime nocturne la Tunis, noteaza AFP. Un nou guvern va fi "format in cel mai scurt timp" dupa "selectarea…

- Presedintele tunisian Kais Saied intentioneaza sa suspende constitutia si sa modifice sistemul politic printr-un referendum, a declarat joi un consilier al acestuia, un prim indiciu clar al planurilor sale dupa masuri considerate de catre critici ca fiind un puci, transmite Reuters, preluat de News.ro.La…

- Vicepremierul Hunor Kelemen a spus, la interviurile Digi24.ro, ca politicienii fac frecvent apel la „reforma” fara sa și spuna la ce se refera și fara sa clarifice ce ar însemna - „La reforme se poate apela populist și demagogic”, a spus liderul UDMR.Citește întreaga…

- Decizia președintelui tunisian Kais Saied de a suspenda activitatea Parlamentului pentru 30 de zile și de a-și acorda puterea executiva arunca țara în necunoscut, subliniaza experții, pentru care continuarea democratizarii țarii va depinde în mod excepțional de durata acestor masuri, potrivit…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat duminica seara ca îngheata activitatile parlamentului si îl demite din functie pe seful guvernului, Hichem Mechichi, dupa o zi de manifestatii împotriva conducatorilor tunisieni, noteaza AFP. Tunisia se confrunta cu un vârf al pandemiei…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat duminica seara ca ingheata activitatile parlamentului si il demite din functie pe seful guvernului, Hichem Mechichi, dupa o zi de manifestatii impotriva conducatorilor tunisieni, noteaza AFP preluat de agerpres. La scurt timp dupa acest anunt, pe strazile…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat duminica seara ca ingheata activitatile parlamentului si il demite din functie pe seful guvernului, Hichem Mechichi, dupa o zi de manifestatii impotriva conducatorilor tunisieni, noteaza AFP. La scurt timp dupa acest anunt, pe strazile Tunisului au rasunat…

- Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro și Hotnews. „Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid…