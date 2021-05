Presedintele rus Vladimir Putin si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au lansat joi un apel catre israelieni si palestinieni sa puna capat confruntarilor sangeroase in curs de desfasurare, a declarat Kremlinul, citat de France Presse si Reuters. 'In lumina escaladarii conflictului israeliano-palestinian, constatam ca obiectivul principal este incetarea violentelor de ambele parti si securitatea populatiei civile', a mentionat intr-un comunicat presedintia rusa, in finalul unei intalniri prin videoconferinta intre Putin si Guterres. Cu ocazia discutiei, Putin si Guterres si-au…