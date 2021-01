Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a întâlnit cu Laura Codruţa Kovesi, la Bruxelles Presedintele Republicii Moldova Maia Sandu anunta pe pagina sa de Facebook ca a discutat la Bruxelles cu sefa Parchetului European Laura Codruta Kovesi, despre o colaborare cu institutiile de combatere a coruptiei de la Chisinau, afirmand ca este un prim pas pentru a initia si a desfasura activitati comune in ceea ce priveste combaterea contrabandei si a spalarii de bani. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit la Bruxelles cu procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Maia Sandu spune ca vrea sa colaboreze cu instituția europeana pentru a impulsiona reformele din sistemul justiției in Republica Moldova.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit, duminica, la Bruxelles, cu procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kövesi. ”Am discutat despre nevoia de a impulsiona reformele din sistemul justiției în Republica Moldova”, a spus Maia Sandu.”De…

