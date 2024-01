Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi se implinesc 20 de ani de cand Agentia de administrare fiscala a inceput sa functioneze. Au fost ani grei, dar si cu multe realizari, iar pentru foarte multi dintre noi a devenit a doua familie”, a scris, luni, pe Facebook, Lucian Heius. Acesta afirma ca ”ANAF-ul este o instutie performanta…

- In perioada sarbatorilor de iarna, 23 de politisti romani reprezinta cu onoare Romania, in misiuni internationale, in 7 teatre de operatii sau zone de conflict din Africa, Asia si Europa.Potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de IGPR, 3 politisti isi desfasoara activitatea in cadrul Misiunii…

- Senatorul Alfred Laurențiu Mihai susține, pe pagina sa de Facebook, referitor la aderarea parțiala a Romaniei la Spațiul de libera circulație ca a fost nevoie de guvernarea PSD și de un premier implicat pentru a se ajunge in acest punct.„Toate statele membre ale Uniunii Europene au adoptat in unanimitate…

- „Romania trebuie sa isi consolideze relatiile cu Kazahstan, un important partener comercial al tarii noastre si al Uniunii Europene, in mod special in ceea ce priveste importurile energetice. Aceasta a fost concluzia intalnirii pe care am avut-o azi, la Palatul Parlamentului, cu ministrul kazah al Afacerilor…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj romanilor la implinirea a 75 de ani de la adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului: „Apararea drepturilor omului ramane, intotdeauna, un tel al lumii libere”. „Astazi, la 75 de ani de la adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, sambata seara, ca Austria ”si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania”. ”Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu…

- "A treia mare institutie financiara internationala noteaza performantele economiei romanesti. Agentia Moody's a reconfirmat ratingul de tara Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt. Acesti indicatori arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor…