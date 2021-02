Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat marti neconstitutional decretul prin care presedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavrilita cu formarea unui nou guvern. Intr-o declarație de presa facuta in aceeași zi, Maia Sandu a declarat ca oamenii vor decide viitorul…

- CHIȘINAU, 24 feb - Sputnik. In cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, Corneliu Furculița a declarat ca desemnarea Marianei Durleșteanu a fost constituționala, așa ca PSRM va insista in continuare sa fie inaintata candidatura ei la funcția de premier. „Noi urmam in calitate de…

- Șefa statului face declarații de presa, dupa ce Curtea Constituționala i-a anulat decretul de desemnare a candidaturii Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru. „Intr-o situație de normalitate, decizia Curții Constituționale de astazi ar fi de ințeles, dar ne amintim ce a fost la sfarșitul anului…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat marti neconstitutional decretul prin care presedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavrilita cu formarea unui nou guvern, informeaza Moldpres si Radio Chisinau, potrivit Agerpres.Dupa mai multe ore de deliberare, judecatorii…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, condus de Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Mai mult, niciun deputat nu a votat in favoarea echipei Gavrilița, candidata la funcția de prim-ministru desemnata de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ceea…

- Maia Sandu, presedintele ales al Republicii Moldova, i-a indemnat din nou pe cetatenii republicii sa iasa in strada, pentru un nou protest care va fi organizat duminica. Ea a criticat proiectele de lege votate joi in parlamentul de la Chisinau, in special cel ce prevede trecerea Serviciului de Informatii…