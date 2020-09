Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat dupa alegerile locale care au avut loc duminica ca PSD ramane in continuare cea mai mare formațiune politica din Romania. Declarațiile live ale liderului PSD pot fi urmarite AICI. „PSD are cel mai mare numar de Consilii Județene. Respectiv 20. Avem 1500 de primari. Ramanem cel mai mare partid din Romania. Procesul de reconstrucție interna a dat roade. Persoanele anchilozate de prea mult timp in anumite funcții publice, indiferent daca au fost de la PNL sau PSD, au fost sancționate de romani. Romanii au intotdeauna dreptate”, a declarat…