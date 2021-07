Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, consilierii PSD, USR-PLUS și PMP s-au opus proiectului de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile. Proiectul de hotarare este susținut de catre actualul primar PNL al Lugojului, Claudiu Buciu,…

- Consiliul Local lugoj se va intruni miercuri, 30 iunie, de la ora 12, in “sala roșie” a Cinematografului “Bela Lugosi”, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla proiectele de hotarari inițiate de primarul Claudiu Buciu, privind: Aprobarea organigramei și a statului de funcții…

- Bugetul municipiului va fi validat de Ministerul Finanțelor Publice dupa ce Consiliul Local Focșani a aprobat vineri sumele necesare pentru a acoperi golurile lasate in urma amendamentelor facute de majoritatea PNL-USR PLUS. In cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local care a avut loc in…

- Este ancheta in Poliție dupa ce in presa a aparut stenograma unei ședințe de Consiliu Local in care un primar liberal declara ca a batut un polițist pentru a demonstra ca el este „jupanul” comunei. Este vorba despre primarul PNL al localitații Vințu de Jos, din județul Alba. Primarul i-ar fi amenințat…

- Potrivit unui comunicat al Academiei Romane transmis, marti, evenimentul va avea loc in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulescu" din Calea Victoriei nr. 125, incepand cu ora 11,00, noteaza agerpres. "Vor lua cuvantul acad. Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, Ludovic Orban, presedintele Camerei…

- Nu mai este nici un secret ca Lugojul este o piata de consum foarte buna pentru multi producatori, mai ales cei de legume. In urma cu cateva zile, primarul Lugojului, Claudiu Buciu a anuntat ca producatorii din alte zone ale tarii trebuie sa faca loc legumicultorilor din Banat si asta pentru ca primarul…